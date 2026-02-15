Report risultati gol video highlights della Serie A della Ligue 1 della Liga e della Bundesliga

Il Lens ha conquistato la vetta della Ligue 1 dopo aver battuto il Paris FC in casa, sfruttando la sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Rennes venerdì. La vittoria dei francesi ha attirato l’attenzione sui social, dove i tifosi discutono animatamente. La squadra di Christophe Galtier, infatti, si è trovata a dover rincorrere dopo il risultato negativo, mentre il Lens ha approfittato dell’occasione per salire al primo posto della classifica. Un risultato che ha sorpreso molti appassionati, considerando la posizione del Paris FC prima del match.

Il Lens ha approfittato della sconfitta del Paris Saint-Germain in casa del Rennes venerdì per portarsi in testa alla Ligue 1 con una clamorosa vittoria in casa del Paris FC sabato. L'Inter aumenta il vantaggio in vetta alla Serie A e il Bayern Monaco segue l'esempio vincendo tra i risultati in giro per l'Europa. Nella Liga, il Getafe è salito al 10° posto diventando l'unica squadra della giornata, a parte il Real Madrid, a prendere tre punti.