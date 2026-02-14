Pronostici di oggi 15 febbraio | Serie A con Napoli-Roma Bundesliga Liga Ligue 1 FA Cup

Il match tra Inter e Juventus di ieri ha acceso le discussioni in tutta Italia, lasciando i tifosi con molte emozioni e alcune polemiche. La Juventus ha mostrato una buona prestazione, anche se alla fine ha perso, mentre l'Inter ha conquistato i tre punti. Oggi, nel calcio internazionale, si giocano partite importanti come Napoli-Roma nella Serie A, e ci sono anche incontri di Bundesliga, Liga, Ligue 1 e la FA Cup. I pronostici di questa giornata si concentrano su questi incontri, con le squadre pronte a sfidarsi per i punti pesanti in classifica.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 febbraio. Dopo un Inter-Juve da cardiopalma, che inevitabilmente avrà una coda polemica, con i bianconeri battuti ma dopo una grande prestazione, la Roma in caso di vittoria potrebbe prendere vantaggio agganciando il Napoli. Ovviamente Conte ha altre idee.