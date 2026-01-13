Volano pugni e sedie in via Pirandello rissa tra comitive e clienti in fuga

Nella zona di via Pirandello ad Agrigento si è verificato un episodio di rissa tra due gruppi di giovani, che ha causato momenti di tensione tra i presenti. La scena ha coinvolto anche sedie e schiamazzi, con alcuni clienti che sono fuggiti per mettersi in salvo. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e riportare la calma.

Momenti di tensione nel centro di Agrigento, dove una rissa tra due comitive di giovani ha seminato il panico tra i passanti e i clienti di alcuni locali. L'episodio si è verificato in via Pirandello, una delle zone più frequentate della città soprattutto nelle ore serali.Secondo una prima.

Attimi di paura in centro durante i festeggiamenti: tra giovani volano pugni e sedie

