Giuseppe Riso conferma che Francesco Camarda stava per tornare al Milan, ma qualcosa è andato diversamente. In un’intervista esclusiva a Tuttosport, il procuratore rivela dettagli sul trasferimento e fa il punto anche su Maldini e Tonali. La trattativa si è complicata, e ora il giovane attaccante potrebbe restare altrove.

Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole. Su Francesco Camarda che, a metà calciomercato invernale, sembrava ad un passo dal ritorno al Milan dal prestito al Lecce: «Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Riso: “Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi …”. Su Maldini e Tonali …

Approfondimenti su Camarda Milan

L'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha frenato le voci di un suo ritorno in Serie A.

Beppe Riso rompe il silenzio e spiega cosa è successo a gennaio con i suoi assistiti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Camarda Milan

Argomenti discussi: L'agente di Camarda ammette: Stava tornado al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e...

Camarda, parla l’agente: Stava tornando al Milan, poi…Giuseppe Riso conferma: Francesco Camarda stava per fare ritorno al Milan a gennaio, poi l’operazione alla spalla e la permanenza a Lecce. L'articolo Camarda, parla l’agente: Stava tornando al Milan, ... msn.com

Abbiamo servito a 200 ospiti il risotto al Parmigiano della longevità! Tutto il gusto della tradizione e anche il burro ovviamente… ma con qualche trucchetto per renderlo leggero. Che dire È stato un successo! 200 ospiti soddisfatti e lo chef dell’ Hosteria Bertin facebook