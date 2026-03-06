Cresce il numero di imprese agricole guidate da donne | l' Abruzzo supera la media nazionale ma restano barriere strutturali

In occasione dell’8 marzo, la Cia evidenzia un aumento delle imprese agricole gestite da donne, con l’Abruzzo che supera la media nazionale. Nonostante questa crescita, permangono ancora barriere strutturali che limitano la piena partecipazione femminile nel settore agricolo. La giornata internazionale della donna serve a riconoscere il ruolo strategico delle donne nelle attività agricole e nei sistemi agroalimentari.

Cresce il numero di donne alla guida di imprese agricole e con ruoli di responsabilità. Le donne rappresentano una quota significativa della forza lavoro agricola mondiale e sono protagoniste in tutte le filiere agroalimentari: produzione, trasformazione, distribuzione e commercio. Tuttavia, il loro contributo resta spesso sottovalutato e le condizioni di lavoro sono frequentemente caratterizzate da irregolarità, informalità e disparità retributive. Barriere strutturali continuano a limitare la piena partecipazione delle donne: accesso alla terra, al credito, alle tecnologie, alla formazione e ai processi decisionali restano ostacoli rilevanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Puglia, quasi trentamila imprese agricole sono guidate da donne e giovani: bando per finanziamenti ad under 41 IsmeaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono quasi 30mila le imprese agricole guidate da donne e dai giovani under 35 in Puglia che,...

