Dazi USA | +10% su UE ma rimborsi restano un incubo

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi sull’Unione Europea del 10%, a causa di una disputa commerciale in corso. La misura, firmata dal presidente Donald Trump, entra in vigore oggi e si traduce in un nuovo ostacolo per le aziende europee esportatrici. I rimborsi sui dazi si complicano sempre di più, creando incertezza tra gli operatori economici. Le conseguenze di questa decisione si sentiranno a lungo termine nel commercio internazionale.

Un cambiamento giuridico che lascia i dazi invariati. Da oggi, i nuovi dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrano in vigore, colpendo l’Unione Europea con un aumento del 10%. La misura, che potrebbe salire al 15% nei prossimi mesi, rappresenta un cambiamento significativo nella politica commerciale americana, con implicazioni profonde per le aziende europee e italiane. La nuova tariffa doganale, che si applica a partire dalla mezzanotte, si basa sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974 e ha una durata limitata a 150 giorni, prorogabile solo con l’autorizzazione del Congresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dazi, la Corte Suprema gela Trump: “Illegali”. Incubo rimborsi per 200 miliardiLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi imposti dall'ex presidente Donald Trump, causando un forte scompiglio nel settore commerciale.

Leggi anche: Dazi: da martedì stop alle riscossioni delle tariffe illegali, ma Ue e Cina restano col fiato sospeso

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. La prima risposta di Trump: Tariffe del 10% per tutti; Dazi Trump, quanto hanno incassato gli Usa e cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema; Dazi USA annullati dalla Corte Suprema; Dazi, Trump cambia ancora: tariffa per tutti dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore, e perché ci sono zero certezze sui vantaggi per noi.

Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpUn’aliquota universale, pensata per aggirare la sentenza della Corte Suprema, colpisce soprattutto i partner commerciali più fedeli agli Stati Uniti L’Italia è la seconda economia più colpita al mondo ... tpi.it

Dazi USA al 10% in vigore dopo lo stop della Corte Suprema: Trump minaccia il 15% e apre il braccio di ferro con UE e partner globaliDal 24 febbraio 2026 scattano i dazi Usa al 10%: stop alle tariffe IEEPA bocciate dalla Corte Suprema. Trump mira al 15%, Ue chiede chiarezza. msn.com

Dazi, Scocchia (Illycaffè): “Rimborsi non facili, rifaremo i conti” x.com

Dopo la decisione della Corte Suprema che ha dichiarato illegittimi i dazi statunitensi, si apre la partita dei rimborsi per le imprese che han pagato - facebook.com facebook