Cumuli di rifiuti all’ex Girasole Area del Comune da quasi 2 anni

Bondeno merita decoro, non discariche a cielo aperto in locali del Comune. Questa è la posizione di Tommaso Corradi, che denuncia lo stato di abbandono dell’area ex Girasole in via Vittime dell’11 Settembre, dove da quasi due anni si accumulano rifiuti. Un problema che compromette il decoro e la qualità della vita nel Quartiere del Sole, richiedendo interventi immediati e concreti per ripristinare l’ordine e la tutela dell’ambiente.

"Bondeno merita decoro, non discariche a cielo aperto in locali del Comune". Inizia con questa netta presa di posizione di Tommaso Corradi l'analisi sullo stato dell'area "Ex Girasole", una zona che si è trasformata in una ferita aperta nel cuore del Quartiere del Sole, in via Vittime dell'11 Settembre. Nonostante la posizione centrale, a fianco del supermercato Famila, la realtà odierna dell'area è fatta di rifiuti accumulati, vetrate sfondate, bivacchi improvvisati, scritte vandaliche e una vegetazione lasciata all'abbandono. Una situazione che Corradi definisce insostenibile, puntando il dito contro l'inerzia dell'Amministrazione.

