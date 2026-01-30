Raccolta differenziata fatta male e abbandono dei rifiuti 30 multe e 20 denunce in meno di un mese

Da agrigentonotizie.it 30 gen 2026

La polizia locale di gennaio ha multato una trentina di cittadini e attività commerciali per aver gettato i rifiuti in modo scorretto. In meno di un mese, sono state elevate circa 30 multe e 20 persone sono state denunciate. I controlli continuano per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti urbani.

Prosegue l’attività di controllo contro i trasgressori della raccolta differenziata. Nel mese di gennaio la polizia locale ha individuato e sanzionato una trentina di cittadini e attività commerciali che non avevano conferito i rifiuti in modo corretto, violando il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e sull’igiene urbana. Le sanzioni previste vanno da 300 a 900 euro. I controlli sono stati intensificati anche grazie al sistema di fototrappole installate in diversi punti della città. Sempre a gennaio sono state trasmesse oltre venti informative alla procura per casi di abbandono indiscriminato di rifiuti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

