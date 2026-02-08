Olimpiadi il milanese Riccardo Lorello vince il bronzo nel pattinaggio di velocità

Riccardo Lorello, il pattinatore milanese, si aggiudica il bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi invernali. Ha dato il massimo in una gara combattuta, portando a casa un risultato storico per l’Italia. La sua performance ha sorpreso molti, e ora si prepara a festeggiare questa medaglia che vale più di tante parole.

L'atleta è di Rho ed è al suo esordio olimpico. Questo podio era inatteso: ha sorpreso tutti Il milanese Riccardo Lorello ha vinto la medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità (5000 metri) alle Olimpiadi invernali. Classe 2002, l’atleta – che per la precisione è proprio di Rho, dove si trova la Milano Rho Ice Hockey Arena che lo ha visto conquistare la medaglia – ha sorpreso tutti dalla terza batteria. In testa fino alla nona di dieci batterie, l'azzurro è riuscito a tenersi dietro i quotati Bloemen e Loubineaud, conquistando un podio insperato. L'oro va al norvegese Sander Eitrem, dominatore col tempo di 6.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La favola di Riccardo Lorello, bronzo nella sua RhoHa vinto la sua batteria fermando il cronometro su 6’0922 e ha conquistato la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di speed skating. Un'ottima prova giocata in casa quella del milanese Riccardo Lorello ... rainews.it

Chi è Riccardo LorelloChe favola. All'indomani del'oro di Francesca Lollobrigida, Riccardo Lorello conquista a sorpresa il bronzo olimpico sui 5.000 metri di pista lunga. Tutti aspettavano Davide Ghiotto, ... ilmessaggero.it

È bronzo per l’Italia Riccardo Lorello conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità #CorrieredelloSport x.com

Un missile Azzurro squarcia il Milano Speed Skating Stadium mettendosi sorprendendo tutti. E' Riccardo Lorello che con un 6’09"22 si avvicina al record olimpico di sua maestà Nils van der Poel che verrà surclassato dal marziano Eitrem (medaglia d'oro per facebook