Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Oro in Euro | affermazione in solitaria a Montignoso

Elisa Longo Borghini ha vinto il Trofeo Oro in Euro, evento di livello 1.1 che si è snodato lungo 107 km con partenza e arrivo a Cinquale (frazione di Montignoso, in provincia di Massa-Carrara). La portacolori dalla UAE Team ADQ, ieri quarta alle Strade Bianche dopo aver corso da grandissima protagonista lungo gli sterrati in terra toscana, ha prima selezionato un drappello sul primo passaggio della salita di Fortezza (3,5 km al 5,3% di pendenza media, a 35 chilometri dal traguardo) e ha poi staccato le avversarie in occasione del secondo passaggio sull’ascesa di riferimento di questo evento (a 14 km dall’arrivo). Dopo aver messo le mani... 🔗 Leggi su Oasport.it

