Barcellona 3-0 al Levante e di nuovo in testa alla Liga | +1 sul Real Madrid

Il Barcellona ha battuto il Levante 3-0, portandosi di nuovo in testa alla Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid. La partita è stata più complicata del previsto, con una difesa che ha commesso diversi errori e ha rischiato di subire gol. La grande novità è il rientro di Pedri, che ha dato nuovo slancio alla squadra. I blaugrana cercano continuità in vista delle prossime sfide.

Tutto come previsto, ma con più fatica del previsto. Il Barcellona ha battuto 3-0 il Levante penultimo e che ha perso tutte le partite giocate fuori casa coi blaugrana: 21 su 21, score 74-12, riconquistando la vetta della Liga persa la scorsa settimana, +1 sul Madrid (qui la classifica). Ma ha anche confermato una fragilità difensiva preoccupante e assai pericolosa con un avversario più attrezzato. Del resto Flick veniva dal 4-0 subito a Madrid con l'Atletico in coppa e il 2-1 a Girona in Liga. Il tecnico tedesco ha puntato su Cancelo dietro, Marc Bernal in mezzo e Lewandowski davanti, ma per risolvere la gara ha sofferto tanto e deve ringraziare ancora una volta il super portiere Joan Garcia.