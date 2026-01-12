Il Real Madrid scricchiola | Xabi Alonso a rischio dopo il ko in Supercoppa E a Barcellona infieriscono
Il Real Madrid attraversa un momento di difficoltà dopo la recente sconfitta in Supercoppa, che mette in discussione la posizione di Xabi Alonso come allenatore. A Barcellona si commenta con attenzione questa fase complessa, evidenziando le sfide che il club deve affrontare per mantenere i propri standard di successo. La situazione, ancora in evoluzione, richiede analisi e riflessioni sul futuro della squadra e sulla leadership tecnica.
Le sconfitte fanno sempre male, figurarsi in un club abituato a vincere – e comandare – come il Real Madrid. Se poi il pugile che ti ha rifilato il colpo del ko è il Barcellona, il nemico storico che ha trionfato 3-2 nella finale della Supercoppa di Spagna giocata a Gedda, in Arabia Saudita, il dolore diventa acuto e la medicina per curarlo può essere un rimedio forte: per un allenatore sulla graticola come Xabi Alonso può rappresentare la spinta decisiva verso l’ addio. Ma sarà davvero così? In un sondaggio in rete sul quotidiano sportivo Marca, la maggioranza sostiene che Alonso continuerà a stare sotto botta, ma non si attendono, almeno per ora, decisioni estreme da parte del presidente Florentino Perez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
