Real Madrid-Bayern Monaco Champions League 07-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida tra due colossi europei

Da infobetting.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato di Pasqua il Real Madrid affronta il Bayern Monaco nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, prevista alle 21:00. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano favoriti i tedeschi. La sfida si svolge in un momento particolare per i blancos, che poche ore prima avevano subito una sconfitta in campionato, mentre il Barcellona aveva vinto la sua partita.

Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha preceduto di poche ore la vittoria del Barcellona al Metropolitano. I blaugrana sono volati a +7, un vantaggio difficilissimo da colmare per una squadra che continua ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra due colossi europei

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