Sabato di Pasqua il Real Madrid affronta il Bayern Monaco nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, prevista alle 21:00. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano favoriti i tedeschi. La sfida si svolge in un momento particolare per i blancos, che poche ore prima avevano subito una sconfitta in campionato, mentre il Barcellona aveva vinto la sua partita.

Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha preceduto di poche ore la vittoria del Barcellona al Metropolitano. I blaugrana sono volati a +7, un vantaggio difficilissimo da colmare per una squadra che continua ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra due colossi europei

Real Madrid-Monaco (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Bernabeu?Nel pomeriggio di sabato, durante la gara contro il Levante, il Bernabeu è stato chiarissimo, come forse mai lo era stato negli ultimi anni: fischi...

Real Madrid-Monaco (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spagnoli favoriti sui monegaschiNel pomeriggio di sabato, durante la gara contro il Levante, il Bernabeu è stato chiarissimo, come forse mai lo era stato negli ultimi anni: fischi...

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Gerard Piqué: "Real Madrid da Bayern Madrid suna da wani irin yanayi. Ban ma san yadda za su buga ba, amma dai za su yi nasara." Duk da cewa Piqué tsohon an wasan Barcelona ne, ya yarda cewa Real Madrid tana da wani "siri" na musam facebook

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