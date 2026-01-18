Real Madrid-Monaco Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta al Bernabeu?

Analisi e informazioni sulla sfida tra Real Madrid e Monaco, valida per la Champions League in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondiremo formazioni, quote e pronostici, considerando anche l’atmosfera al Bernabeu, recentemente segnata da tensioni e fischi durante la partita contro il Levante. Una partita aperta, che potrebbe riservare sorprese, in un contesto di valutazioni e attese per entrambe le squadre.

Nel pomeriggio di sabato, durante la gara contro il Levante, il Bernabeu è stato chiarissimo, come forse mai lo era stato negli ultimi anni: fischi tremendi ai giocatori, qualche strale rivolto anche a Florentino ma la gente ha salvato Xabi Alonso, che non era affatto considerato il problema da risolvere. Dopo un primo tempo che.

Albert Lesan, giornalista spagnolo, ha fatto dichiarazioni molto dure contro Kylian Mbappé e lo ha incolpato del brutto momento che sta vivendo il Real Madrid. “Bisogna essere molto mediocri, e molto falsi, e molto poco sportivi quando stai per fare il pasill - facebook.com facebook

#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com

