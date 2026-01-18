Real Madrid-Monaco Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Spagnoli favoriti sui monegaschi

Analisi e aggiornamenti su Real Madrid-Monaco, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. Le formazioni, le quote e i pronostici indicano i favoriti spagnoli rispetto ai monegaschi. Nel contesto recente, il comportamento dei tifosi al Bernabeu ha evidenziato una certa tensione, con fischi e critiche, ma anche un apprezzamento per l’allenatore Xabi Alonso. Una sfida da seguire con attenzione.

Nel pomeriggio di sabato, durante la gara contro il Levante, il Bernabeu è stato chiarissimo, come forse mai lo era stato negli ultimi anni: fischi tremendi ai giocatori, qualche strale rivolto anche a Florentino ma la gente ha salvato Xabi Alonso, che non era affatto considerato il problema da risolvere. Dopo un primo tempo che.

Il match tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la fase a gironi della Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa fase decisiva, il Napoli affronta una trasferta importante contro il Copenaghen, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida. Atletico Madrid-Real Madrid (Supercopa, 08-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nel derby?

Il 8 gennaio 2026 alle ore 20:00 si affrontano Atletico Madrid e Real Madrid nella seconda semifinale della Supercoppa. In questa sfida, analisi delle formazioni, quote e pronostici, con un focus sulla possibilità di segnare almeno un gol per squadra. Un derby tra grandi tradizioni del calcio spagnolo, offrendo agli appassionati un'occasione per seguire un incontro di elevata intensità, anche se giocato in una cornice diversa rispetto ai classici stadi.

