Le principesse Beatrice ed Eugenie di York non prenderanno parte alla celebrazione pasquale a Windsor, anche con il consenso del re. Le due sorelle hanno optato per non partecipare alla messa e alla passeggiata pubblica davanti ai fan e ai fotografi, preferendo mantenere un atteggiamento riservato durante questa occasione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la partecipazione alle tradizionali attività del giorno.

Colpa - e su questo c'è poco da fantasticare - della difficile situazione familiare che le due stanno affrontando dopo lo scandalo Epstein, che ha coinvolto prima il padre (privandolo dei suoi titoli e della sua posizione all'interno di The Firm) e poi la madre, che nonostante abbia più volte negato la vicinanza al pedofilo statunitense è stata sbugiardata da una serie di e- mail e messaggi scambiati con lui (parte dei cosiddetti Epstein files, diventati di dominio pubblico nei mesi scorsi). Nonostante non siano coinvolte direttamente, Beatrice ed Eugenie di York stanno, di fatto, scontando le colpe dei genitori. Per il momento, le due hanno deciso di mantenere un basso profilo, onde evitare (probabilmente) di attirare ancora di più l'attenzione su di loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice ed Eugenie di York non parteciperanno alla Pasqua a Windsor (con l'approvazione di re Carlo III)

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Beatrice and Eugenie will not be attending Easter service with the other royals in Windsor.

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