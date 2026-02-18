Corso Umberto | picchia rapina e minaccia di morte un giovane turista

Un giovane turista è stato aggredito, rapinato e minacciato di morte in Corso Umberto, motivo per cui i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un uomo di 28 anni originario della Nigeria. L'aggressore ha avvicinato la vittima, un ragazzo straniero che passeggiava nel quartiere, e ha iniziato a picchiarlo senza motivo apparente. Dopo aver preso il portafoglio e il telefono, l'aggressore ha anche minacciato di uccidere il giovane se avesse cercato di reagire. I militari sono intervenuti poco dopo e hanno fermato l'uomo, che ora si trova in

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l’aggressione poco prima delle 5 del mattino uno studente spagnolo 24enne che stava percorrendo Corso Umberto per rientrare a casa. Il 28enne è accusato di aver aggredito alle spalle lo studente. Voleva soldi e telefonino. È nata una colluttazione con annesse minacce di morte. La vittima, ferita, è in lacrime e l’aggressore a pochi metri quando intervengono i carabinieri. Sul posto presente anche un uomo che aveva provato a dividere i due. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

