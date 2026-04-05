Doppia emergenza in montagna a Pasqua | elicotteri in azione per un codice rosso

Durante il pomeriggio di Pasqua, i sentieri del Lecchese sono stati teatro di due interventi di soccorso. Gli elicotteri sono stati impegnati in operazioni di emergenza, rispondendo a richieste di aiuto da parte di escursionisti in difficoltà. La giornata di festa si è trasformata in un momento di interventi di soccorso in montagna, con i mezzi aerei che sono intervenuti per garantire assistenza.

Due squadre di soccorso alpino mobilitate nel pomeriggio festivo: elicotteri da Milano e Bergamo sul sentiero delle Foppe, i volontari dei Saioli per un'anziana di 82 anni È un pomeriggio di Pasqua che sa anche di emergenza, con i sentieri del Lecchese percorsi da escursionisti che si sono concessi la consueta gita fuori porta nel giorno di festa. Purtroppo, però, nel giro di dieci minuti si è verificata una doppia emergenza sul territorio di Mandello del Lario. Il primo allarme scatta alle 14:57. Il secondo, più grave, alle 15:07. È quest'ultimo a catalizzare le risorse maggiori: una persona – identità ancora non comunicata al... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Operazione "Pasqua sicura": rafforzati i controlli nel salernitano, in azione anche l'aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di PontecagnanoL'operazione vedrà l'impiego di numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Tenenze ovvero Stazioni territoriali, con il supporto aereo del 7°... Leggi anche: Leonardo, è crescita a doppia cifra con elicotteri, elettronica e spazio. Assunzioni a Pisa e in Toscana Si parla di: Energia, la doppia dote anti-speculazione. Caccia al gas e cuscinetto di emergenza; Case abbandonate, 467 alloggi da recuperare e un piano da 60 milioni.