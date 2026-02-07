Val di Fiemme valanga travolge quattro scialpinisti | ricerche in corso elicotteri in azione

Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino. Uno di loro è riuscito a chiamare i soccorsi, anche se era parzialmente coperto dalla neve. Le ricerche sono ancora in corso e sul posto sono arrivati anche gli elicotteri per aiutare a trovare gli escursionisti. La zona rimane isolata mentre si cerca di capire se ci siano altri sopravvissuti.

Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme, in Trentino: a lanciare l'allarme uno di loro, parzialmente coperto dalla massa di neve. Ricerche in corso. Alto Adige, valanga a Solda travolge tre scialpinisti: due le vittime recuperate, soccorsi ancora in azione Una valanga ha travolto tre scialpinisti a Solda, in Alto Adige. Ancora valanghe in Trentino: nuovi distacchi a Bagolino e sul Cermis; Valanga al confine tra il Trentino e la Lombardia: 15 persone coinvolte - Montagna; Due valanghe nella giornata di oggi, in Tonale e Marmolada. BELLAMONTE (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... Valanga di grandi dimensioni in Val di Fiemme: 4 scialpinisti coinvoltiValanga di grandi dimensioni nel gruppo del Lagorai, in Val di Fiemme, in località Forte Buso, sopra Predazzo. Quattro le persone coinvolte. Due sarebbero semi-sepolte. A dare l'allarme uno dei quattr ...

