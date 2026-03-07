Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alle Strade Bianche? Assegno minimal per una perla d’autore

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche, un importante classico del ciclismo. La corsa si è disputata con partenza e arrivo a Siena, coinvolgendo numerosi professionisti che hanno affrontato 184 chilometri di percorso. Pogacar ha attaccato con decisione a circa ottanta chilometri dal traguardo, consolidando la sua posizione e portando a casa la vittoria.

Tadej Pogacar ha attaccato in maniera perentoria quando mancavano ottanta chilometri al traguardo, ha fatto il vuoto in un tratto di sterrato decisamente impegnativo e ha dominato le Strade Bianche 2026, imponendosi nella Classica in terra toscana per la quarta volta in carriera (la terza consecutiva). Il fuoriclasse sloveno era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative all’esordio stagionale, inscenando la propria perentoria azione da lontano che si è rivelata incontenibile per l’intera concorrenza. L’alfiere della UAE Emirates ha danzato negli iconici settori di questo ormai imperdibile appuntamento giunto alla ventesima edizione, proiettandosi così con grande ottimismo verso le attesissime Classiche di Primavera (si inizierà tra un paio di settimane con la Milano-Sanremo). 🔗 Leggi su Oasport.it

