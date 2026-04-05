In Italia, le forze dell’ordine sono suddivise tra polizia e carabinieri, con ruoli distinti ma complementari. La polizia si occupa principalmente di sicurezza urbana e investigazioni, mentre i carabinieri svolgono funzioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e tutela del territorio. Entrambe le forze operano in modo coordinato, garantendo una presenza costante su tutto il territorio nazionale. La loro attività si articola in interventi di prevenzione e repressione di reati, con strutture organizzative dedicate.

Iltema delle forze dell’ordine in Italia è sempre stato molto controverso. I loro antagonisti, spesso li additano con dei luoghi comuni generici, come“milizia dei padroni”, indirizzando verso di loro dell’altrettanto disprezzo generico. Invece chi prende le parti delle forze dell’ordine, molte volte si limita a messaggi politici per portare avanti mera propaganda, occupandosi raramente dei veri problemi delle gente che effettivamente rischia la vita tutti i giorni per proteggerci. L’Italia nel 2024 registra 245.093 agenti delle forze dell’ordine in servizio, all’incirca 410 agenti ogni 100.000 abitanti, rispetto al resto d’Europa siamo il paese che ne impiega di più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Qual è l’attuale stato stato delle forze dell’ordine in Italia?

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