Zohuar Atif, 19 anni, era già stato segnalato alle autorità e seguito dai servizi sociali in passato. Recentemente, è stato coinvolto in un accoltellamento avvenuto a scuola, un episodio che ha suscitato preoccupazione nella comunità. La sua storia evidenzia le difficoltà di un ragazzo noto per comportamenti problematici, ancora sotto osservazione prima di questo grave episodio.

Che Zohuar Atif, 19 anni, fosse un ragazzo difficile si sapeva: la scuola l’ aveva già segnalato alle forze dell’ ordine ed era anche stato preso in carico dai servizi sociali. Il giovane che la scorsa settimana ha assassinato un compagno di scuola alla Spezia non era stato però ritenuto pericoloso e nemmeno si era ritenuto che avesse bisogno di ulteriore supporto. Insomma, i docenti sapevano che qualcosa non andava, ed erano anche intervenuti dopo che il ragazzo aveva avuto un violento litigio con un compagno albanese, durante il quale qualcuno sostiene avesse anche estratto un coltellino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellamento a scuola, Atif era già stato segnalato alle forze dell'ordine

“Risse, riti satanici e magia nera”. Atif era già stato segnalato e non ritenuto pericoloso prima di uccidere Youssef AbanoubZouhair Atif, accusato dell’omicidio di Youssef Abanoub, era già stato segnalato alle autorità scolastiche.

20enne sorpresa a rubare profumi in un negozio a Como, era già nota alle forze dell'ordine: denunciataUna giovane di 20 anni di Gravedona è stata denunciata a Como per tentato furto aggravato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Ragazzo accoltellato, Atif resta in carcere. Il gip: 'Ha ucciso con brutalità e disinvoltura'; Ucciso a scuola, i segnali ignorati Atif diceva: Voglio ammazzare; Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof che emozione si prova a uccidere?.

Accoltellamento mortale a scuola, oggi autopsia sul corpo di Aba YoussefIn procura continuano le indagini. Attesa la testimonianza della ragazza con cui si frequentava Atif, compagno che ha sferrato il fendente fatale. Giovedì 22 gennaio lutto cittadino e esequie in catte ... rainews.it

Youssef, che gli amici chiamavano «Abu»: chi era il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La SpeziaTimido, bravo a scuola, con un lavoro nel tempo libero, per aiutare la famiglia: «Se fossero tutti come lui non succederebbe mai nulla di brutto», ha raccontato uno zio ... vanityfair.it

La Spezia. Parla un testimone oculare dell'accoltellamento che ha ucciso tra i banchi di scuola Abaoub. - facebook.com facebook

Dopo l’accoltellamento fatale a scuola a La Spezia, Nicola Molteni spinge per misure immediate contro la violenza giovanile: “Arresti anche per minori, aggravanti per uso di coltelli, multe ai genitori fino a 1.000€ per mancata vigilanza.” x.com