Psichiatria | Delfina Janiri vince il premio europeo a Praga
Durante il Congresso di Psichiatria tenutosi a Praga a marzo 2026, una ricercatrice ha ricevuto il premio europeo dedicato ai giovani studiosi. La premiazione si è svolta nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore provenienti da diversi paesi. La vincitrice è una dottoressa specializzata nel campo della psichiatria, riconosciuta per il suo lavoro di ricerca.
La dottoressa Delfina Janiri ha ricevuto il riconoscimento europeo per i giovani ricercatori al Congresso di Psichiatria tenutosi a Praga nel marzo 2026. Questo premio, assegnato dalla Società Europea di Psichiatria, premia il suo lavoro sulle neuroscienze e l’imaging cerebrale nell’ambito dei disturbi dell’umore. L’evento si è svolto dal 28 al 31 marzo presso la capitale ceca, dove una giuria internazionale ha selezionato cinque professionisti emergenti come esempi del nuovo della salute mentale europea. La ricercatrice del Policlinico Universitario Agostino Gemelli si è distinta nello studio delle determinanti biologiche che influenzano la psiche dall’adolescenza all’età adulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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