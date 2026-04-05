Psichiatria | Delfina Janiri vince il premio europeo a Praga

Durante il Congresso di Psichiatria tenutosi a Praga a marzo 2026, una ricercatrice ha ricevuto il premio europeo dedicato ai giovani studiosi. La premiazione si è svolta nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore provenienti da diversi paesi. La vincitrice è una dottoressa specializzata nel campo della psichiatria, riconosciuta per il suo lavoro di ricerca.