Delfina Licata la voce che racconta l’altra Italia nel mondo – Caporedattrice del RIM tra le insignite del Premio internazionale Divinamente Donna

Delfina Licata, caporedattrice del RIM, è una delle poche italiane premiate con il riconoscimento internazionale

ROMA – Nel contesto raffinato della Sala Zuccari del Senato della Repubblica, dove gli affreschi sembrano custodire secoli di parole e di eventi istituzionali, il 12 marzo 2026 si è celebrata una cerimonia pubblica che non è soltanto un evento, ma un rito civile: il Premio Internazionale d’Eccellenza “Divinamente Donna”, promosso e organizzato dall’associazione culturale VerbumlandiArt. Un appuntamento che, anno dopo anno, si è trasformato in un luogo simbolico in cui il talento femminile non viene semplicemente riconosciuto, ma narrato, condiviso, restituito alla comunità come patrimonio collettivo. Delfina Licata non studia solo la mobilità e l’emigrazione: la ascolta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

