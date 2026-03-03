Il Premio Bianca d’Aponte arriva a Praga | concerto il 5 marzo e bando online per il 22° concorso per cantautrici

Il Premio Bianca d’Aponte si sposta a Praga per un concerto che si terrà il 5 marzo e ha aperto il bando online per la 22ª edizione del concorso dedicato alle cantautrici. L’evento prevede un appuntamento musicale e la possibilità di partecipare al concorso attraverso la piattaforma digitale. La manifestazione si rivolge alle artiste che intendono presentare le proprie composizioni per questa edizione.

Il concerto di Praga si terrà alle 18:30 nella Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura. A esibirsi saranno: Con loro sul palco anche Ferruccio Spinetti, direttore artistico del Premio, al contrabbasso. Il Premio conferma anche per quest’anno una scelta chiara: nessuna preclusione di stile e un unico obiettivo, dare spazio a nuove voci della scrittura musicale. Le finali della 22ª edizione si svolgeranno al Teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre. Dopo Praga, un nuovo appuntamento dal vivo è previsto il 12 giugno a Badia a Elmi (Siena), in anteprima del festival “Degusta in jazz”, con: L’attività dell’Associazione Bianca d’Aponte continua anche nella sede dell’Auditorium Bianca d’Aponte (via Nobel 2, Aversa), con una programmazione fitta di concerti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

