Uno studio recente evidenzia come l’assunzione quotidiana di olio di pesce, ricco di Omega-3, possa contribuire a ridurre il rischio di problemi cardiaci nei pazienti in dialisi per insufficienza renale. La ricerca si concentra sui benefici di un integratore naturale nel contesto di trattamenti medici specifici, offrendo dati concreti sulla relazione tra Omega-3 e salute cardiovascolare in questa categoria di pazienti.

Un integratore giornaliero di olio di pesce può aiutare a proteggere il cuore dei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale. La scoperta proviene dalla sperimentazione PISCES, condotta in Australia e Canada da Monash Health e dalla School of Clinical Sciences della Monash University. Lo studio ha coinvolto 1.228 partecipanti in 26 centri, ed è stato presentato alla American Society of Nephrology Kidney Week 2025. I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. I pazienti che assumevano quattro grammi di olio di pesce al giorno, contenente gli acidi grassi omega-3 EPA e DHA, hanno registrato una riduzione significativa dei principali eventi cardiovascolari rispetto al gruppo placebo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Gli Omega-3 riducono il rischio di problemi cardiaci nei pazienti in dialisi

