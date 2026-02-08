Nelle notti di settembre, Iris passeggia per le strade e si imbatte in persone che le fanno scoprire piccole storie di vita. C’è la ragazza che si prende cura dei fiori sugli altarini, la prof di musica che suona da sola, Dino il giardiniere e un gatto bianco che si muove tra le ombre. Tutti, a modo loro, ricordano che anche nella tristezza si nasconde qualcosa di bello e che, a volte, bisogna fermarsi e ascoltare.

L ’esercito degli insonni che popola la notte è variegato. Ci sono la ragazza che cambia i fiori degli altarini per strada, la prof di musica che suona, Dino il giardiniere, un gatto bianco. E anche Iris, la luminosa protagonista di Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara. Cinquantenne, insegnante di letteratura on line, sul profilo WhatsApp Iris scrive “L’inferno sono gli altri”, citando Sartre. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Ha tante manie, compila mappe per orientarsi, soffre di acufene. Vive in un piccolo residence siciliano con l’amico bioarchitetto Jacopo, dopo un matrimonio finito male ha deciso che non merita di essere felice e fa di tutto per non esserlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle lunghe notti insonni di un settembre infuocato Iris passeggia e fa incontri divertenti e toccanti. Perché le persone, con le loro storie, possono spingerci a riflettere sulla bellezza nascosta del mondo. E a capire che, a volte, bisogna prendersi cura della tristezza

Approfondimenti su Iris Septembre

Ultime notizie su Iris Septembre

