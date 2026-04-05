Prato in lutto per Sergio Renzi fondatore della Pizzeria di via Garibaldi Aveva 95 anni

Prato piange la perdita di Sergio Renzi, fondatore della Pizzeria di via Garibaldi, scomparso all’età di 95 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e i clienti che avevano conosciuto la sua attività nel corso degli anni. Renzi ha lasciato un segno importante nel panorama locale, grazie alla sua lunga presenza nel settore della ristorazione. La città si prepara a ricordarlo in modo semplice e rispettoso.

Prato, 5 aprile 2026 – Prato in lutto per la scomparsa a 95 ani di Sergio Renzi, storico fondatore della famosa Pizzeria di Via Garibaldi a Prato. Originario di Terni, nel '67 aprì la pizzeria insieme alla moglie Olga, raggiunti poi dalla sorella e dal cognato che hanno gestito la pizzeria per quasi 40 anni, per poi passare ai figli. La pizzeria è famosa per non avere l'insegna, ma basta dire "Pizzeria di Via Garibaldi" che tutti sanno dove è, icona dei pomeriggi e delle "vasche" in centro. Sergio se n'è andato ma ha lasciato un segno per la città di Prato. La salma sarà esposta alle cappelle della Misericordia in centro e il funerale sarà... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato in lutto per Sergio Renzi, fondatore della Pizzeria di via Garibaldi. Aveva 95 anni Leggi anche: È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega aveva 84 anni Leggi anche: E’ morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni