È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega, all’età di 84 anni. La notizia è stata confermata dall’Agi. Bossi ha avuto un ruolo centrale nel panorama politico italiano, creando un movimento che ha segnato la scena regionale e nazionale. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni nel mondo politico e tra i suoi sostenitori.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega aveva 84 anni. A riferirlo è l’Agi. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Un’inchiesta rivela il buco della sanità piemontese. Più si sale peggio va “I magistrati più garantisti? Quelli che hanno fatto sia pm che giudice. Ecco perché voto no”: intervista ad Andrea Vernazza, principe del foro di Genova. “Con la riforma toghe meno autonome dal potere” Il Campo Largo nasce monco del Pd anche a Portici (Napoli). Coalizione in rotta con l’ex sindaco dem ora in giunta con Fico Caso Delmastro, Elly Schlein: “Meloni prenda posizione prima del referendum, non dopo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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