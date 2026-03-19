E’ morto Umberto Bossi il fondatore della Lega aveva 84 anni

È morto a Varese Umberto Bossi, fondatore della Lega, all’età di 84 anni. La notizia è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Bossi è noto per aver avviato il movimento politico e aver svolto un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. La sua scomparsa segna la fine di un percorso politico durato diversi decenni.

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