Svolta senza dare la precedenza in Slovenia | centauro italiano in ospedale

Un motociclista italiano è finito in ospedale dopo uno scontro senza precedenti in Slovenia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio, quando la moto e un’auto si sono scontrate senza che ci fosse una priorità chiara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo sono risultate gravi. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

È successo sabato scorso, il 31 gennaio: l'uomo è stato soccorso e portato a Nova Gorica, ma dovrà comunque pagare una multa per guida pericolosa Nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio, un violento scontro tra un'auto e una moto oltreconfine ha lasciato un uomo italiano gravemente ferito. È successo sulla strada 617 tra Comeno e Goriano, in Slovenia, intorno alle 14. La vittima è un centauro di 58 anni, investito da un'automobilista di 22. Stand0 a quanto ha stabilito la polizia di Stato, l'uomo stava svoltando a sinistra per entrare un'area di servizio: la ragazza non è riuscita a fermarsi in tempo.

