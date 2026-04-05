Paul Pogba torna a essere convocato dal Monaco dopo un'assenza di quattro mesi. L’ex giocatore della Juventus è stato chiamato per la partita contro il Marsiglia, segnando il suo ritorno in campo. La sua presenza nella lista dei convocati è stata annunciata in vista della sfida di campionato, dopo un lungo periodo di assenza per infortuni. La partita si terrà nel prossimo fine settimana.

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le cose così! Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione» Bologna, Italiano post successo con la Cremonese: «Vincere è difficile contro chiunque. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi

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Temi più discussi: Sarà stata solo un'amichevole, ma 4 anni dopo Pogba è tornato al gol: a segno in Monaco-Brentford; Hai visto il primo gol di Paul Pogba con il Monaco?; Monaco, Pogba torna al goal dopo 4 anni nell'amichevole contro il Brentford; Pogba, chi si rivede! Subito gol con il Monaco per sbloccare l'amichevole.

Paul Pogba di nuovo fermo ai box, il Pogback è rimandato a tempo indeterminato: cos’è successoPer Paul Pogba il calvario continua: nessun rientro fissato per il 18 ottobre, alla ripartenza della Ligue1: un fastidio muscolare alla coscia destra lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Da quando è ... fanpage.it

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Pogba convocato per Monaco-Marsiglia: il francese rientra dopo 4 mesi di stop. Le news #SkySport #Ligue1 x.com

Dalla Francia: Pogba torna tra i convocati del Monaco 4 mesi dopo l'ultima volta Il tecnico Pocognoli: "Pogba si sta allenando con la squadra fin dall'inizio della sosta delle nazionali. Non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro. Mancano ancora tr facebook