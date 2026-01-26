Pogba, dopo il conclamato tentativo di rilancio, sembra nuovamente in difficoltà. Il club monegasco ha comunicato che la strategia di recupero adottata non ha prodotto i risultati sperati, aprendo a possibili alternative per il francese. La situazione evidenzia le sfide di un percorso di recupero complesso, con il futuro di Pogba ancora da definire.

Magari la data del 28 gennaio se l'era segnata in rosso sul calendario. Un po' come un obiettivo. Un po' anche come una rivincita. Verso se stesso, rimessosi in gioco al Monaco. E verso la Juventus che lo ha scaricato quando lui invece sperava un supporto. Insomma, la partita di Champions League di mercoledì doveva essere un momento importante per Paul Pogba, atteso all'ennesimo Pogback, costretto invece a fare i conti con una realtà molto meno esuberante. Il centrocampista infatti finora non è riuscito a ritrovare con continuità il campo, se non per una trentina di minuti in tutto, frenato da infortuni che ne compromettono anche il sogno di tornare in nazionale, in tempo per il Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogba, ci risiamo: il piano di rilancio non va, dopo la Juve lo scarica pure il Monaco

