Pogba ci risiamo | il piano di rilancio non va dopo la Juve lo scarica pure il Monaco
Pogba, dopo il conclamato tentativo di rilancio, sembra nuovamente in difficoltà. Il club monegasco ha comunicato che la strategia di recupero adottata non ha prodotto i risultati sperati, aprendo a possibili alternative per il francese. La situazione evidenzia le sfide di un percorso di recupero complesso, con il futuro di Pogba ancora da definire.
Magari la data del 28 gennaio se l'era segnata in rosso sul calendario. Un po' come un obiettivo. Un po' anche come una rivincita. Verso se stesso, rimessosi in gioco al Monaco. E verso la Juventus che lo ha scaricato quando lui invece sperava un supporto. Insomma, la partita di Champions League di mercoledì doveva essere un momento importante per Paul Pogba, atteso all'ennesimo Pogback, costretto invece a fare i conti con una realtà molto meno esuberante. Il centrocampista infatti finora non è riuscito a ritrovare con continuità il campo, se non per una trentina di minuti in tutto, frenato da infortuni che ne compromettono anche il sogno di tornare in nazionale, in tempo per il Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Pogba Monaco
Pogba, il grande ritorno! Dopo 811 giorni l’ex Juve convocato per Monaco Rennes. Il francese rivede la luce in fondo al tunnel
Monaco, Pogba, carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG: «Dobbiamo tornare in alto in classifica». Le parole dell’ex Juve
Ultime notizie su Pogba Monaco
L'aneddoto di Pogba: Quando lasciai la Juve c'era anche il Real, ma il cuore disse UnitedIn un'intervista rilasciata al podcast Beyond the Pitch, il centrocampista francese Paul Pogba ha raccontato di come in passato ci sia stata una. tuttomercatoweb.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.