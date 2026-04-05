Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre

Al Giro delle Fiandre 2026, il campione in carica ha conquistato la vittoria, staccando gli avversari uno dopo l’altro. La corsa si è svolta senza sorprese, riproponendo una scena già vista l’anno precedente. La gara si è conclusa con un finale prevedibile, confermando la supremazia del vincitore che ha centrato il suo terzo titolo consecutivo in questa edizione.

L’epilogo è quello più atteso. Non ci sono state sorprese al Giro delle Fiandre 2026, anzi, è stato praticamente un dejavù, simile, se non identico all’edizione passata. Tadej Pogacar dopo essersi preso la Milano-Sanremo trova anche il tris alla Ronde, agguantando la seconda edizione consecutiva: il campione del mondo in carica è superiore a tutti gli avversari e lascia davvero le briciole, ancora a caccia di record. Un drappello di corridori è andato all’attacco nella prima fase di gara, al comando Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech), Frederik Frison (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Jambaljmants Sainbayar, Eric Antonio Fagùndez (Burgos... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Leggi anche: Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar: “Qualcosa da vincere resterà sempre” Temi più discussi: Pogacar re del ciclismo totale, l’uomo che corre più forte della storia; Pogacar va via in progressione! Van der Poel si stacca sul Vecchio Kwaremont; Pogacar, l’intervista: Certe volte mi tormenta il dubbio di non essere forte; Finalmente Tadej: la Sanremo va a Pogacar. Tadej Pogacar vinse il Giro delle Fiandre: terzo successo nella corsaSempre e solo Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista il 3° Giro delle Fiandre della sua carriera, il 2° consecutivo. Decisivi due scatti sull'Oude Kwaremont: nel primo, a 60 km dal traguardo, screma il g ... sport.sky.it Giro delle Fiandre 2026, vince Pogacar per la terza voltaTadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae ... tg24.sky.it Non c'è niente da fare, vince sempre Tadej Pogacar. Ha cercato in tutti i modi Mathieu Van der Poel a tenere testa al cannibale sloveno. E' rimasto accanto al ciclista della UAE Team Emirates XRG fino alla fine, fino all’Oude Kwaremont e all'inizio del Pateberg facebook Tadej Pogacar non ha intenzione di fermarsi Segui il Fiandre LIVE in esclusiva e in diretta integrale su Eurosport, domenica 5 aprile dalle 9:45 #Ciclismo #Cycling #Pogacar x.com