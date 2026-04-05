Pogacar non si ferma più | dopo la Sanremo conquista anche il Giro delle Fiandre 2026

Tadej Pogacar ha vinto anche il Giro delle Fiandre 2026, confermando la sua presenza tra i principali ciclisti del momento. Dopo aver conquistato la classica di Sanremo, il campione del mondo ha ottenuto il terzo successo in questa gara, la quarta Monumento consecutiva e la quinta nelle ultime sei partecipazioni. La sua performance ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo nel panorama ciclistico internazionale.

Il campione del Mondo scrive la storia del ciclismo in ogni gara a cui partecipa. Tadej Pogacar infatti non si ferma più, tanto da conquistare anche il Giro delle Fiandre 2026, terzo della sua carriera, quarta classica Monumento consecutiva, la quinta nelle ultime sei. Secondo posto per Mathieu Van der Poel, terzo Remco Evenepoel. POGACAR NON SI FERMA PIÙ: LA CRONACA DEL GIRO DELLE FIANDRE 2026 Fin dall’inizio tanti corridori cercano di andare all’attacco. I primi tentativi vengono rintuzzati dal gruppo, ma poi in tredici scappano via: Silvan Dillier, Frederik Frison, Jambaljmants Sainbayar, Eric Antonio Fagundez, Kamil Gradek, Luka Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Edoardo Zamperini, Julius Van den Berg, Victor Vercouille, Dries De Pooter, Hartthjs de Vries. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pogacar non si ferma più: dopo la Sanremo conquista anche il Giro delle Fiandre 2026 Pogacar come Merckx, il nuovo Cannibale conquista anche il Giro delle Fiandre 2026. L'ordine d'arrivoOudenaarde (Belgio), 5 aprile 2026 – Il Giro delle Fiandre 2026, con i suoi 278,2 km, è il più lungo di sempre e neanche lo spettacolo delude. Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre. È il secondo a riuscirci nella stessa stagioneTadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione con partenza da Anversa e... Temi più discussi: Colbrelli e la Roubaix di Pogacar: Se mi chiamasse per qualche consiglio...; Pogacar re del ciclismo totale, l’uomo che corre più forte della storia; Evenepoel a sorpresa al Giro delle Fiandre: sfida Pogacar e Van Der Poel; Il Giro delle Fiandre si prepara alla sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Chi lo ferma più? Tadej Pogacar conquista il suo terzo Giro delle Fiandre, vincendo da solo dopo una battaglia intensa sui muri in pavé e lasciandosi alle spalle Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel. Con dodici Corse Monumento in bacheca, il fuoriclasse sloveno supera Ro ... sportal.it Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello: si muove la procuraPogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a livello ... fanpage.it Pogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a livello facebook #Pogacar 'piglia tutto': il cannibale trionfa anche nel Giro delle Fiandre ed eguaglia Merckx x.com