Dominante Pogacar | dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre È il secondo a riuscirci nella stessa stagione

Tadej Pogacar ha conquistato per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre, una delle classiche più prestigiose del ciclismo mondiale. La corsa si è svolta su un percorso di 271 chilometri con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde. Dopo aver vinto anche la Milano-Sanremo, il ciclista sloveno è diventato il secondo a ottenere entrambe le vittorie nella stessa stagione.

Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che si stacca sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont a circa 20 km dal traguardo. A completare il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hasgrohe). Pogacar realizza anche la doppietta Sanremo – Fiandre nella stessa stagione, un’impresa riuscita solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975. L'articolo Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre. È il secondo a riuscirci nella stessa stagione Ganna può correre anche il Giro delle Fiandre: cosa cambia dopo la vittoriaFilippo Ganna, dopo aver conquistato l’Attraverso le Fiandre, può correre anche il Giro delle Fiandre: le ultime novità e le sue parole Un grande... Remco Evenepoel fa la mossa a sorpresa e correrà il Giro delle Fiandre! Sfida campale con Pogacar e van der PoelRemco Evenepoel ha sorpreso tutti e ha annunciato che domenica 5 aprile correrà il Giro delle Fiandre: il fuoriclasse belga sarà dunque al via della... Si parla di: Pogacar: Rivincere è più bello di vincere. Il mio segreto? Mettermi nuove sfide. Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno: come nasce l'all-in di PogacarDopo un inizio di stagione dominante, Pogacar porta a casa anche la prima delle due classiche monumento che mancano al suo palmarès, la Milano Sanremo. In caso di successo anche alla Roubaix, nella pr ... sport.sky.it La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincereÈ la Milano-Sanremo, che il ciclista più forte del mondo correrà sabato per la sesta volta e – cosa che gli capita di rado – senza partire da favorito ... ilpost.it