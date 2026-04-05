Pogacar come Merckx il nuovo Cannibale conquista anche il Giro delle Fiandre 2026 L' ordine d' arrivo

Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso a Oudenaarde, in Belgio, con un percorso di 278,2 chilometri, il più lungo mai disputato. La corsa ha visto un'azione decisiva negli ultimi tratti, con il vincitore che ha confermato la propria superiorità sui colleghi. La gara è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da condizioni meteo variabili, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Oudenaarde (Belgio), 5 aprile 2026 – Il Giro delle Fiandre 2026, con i suoi 278,2 km, è il più lungo di sempre e neanche lo spettacolo delude. La miccia tra gli uomini più attesi si accende sul secondo passaggio sull' Oude Kwaremont: parte Tadej Pogacar e inizialmente lo segue il solo Wout Van Aert, con Mads Pedersen a fare involontariamente da tappo a Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel, tutti i big dell'edizione. Poi, sul Paterberg, con Pogacar resta solo Van Der Poel, i due rivali di quasi tutte le ultime Classiche che vanno avanti a braccetto fino al nuovo passaggio sull' Oude Kwaremont: a 18 km dalla fine lo sloveno resta da solo davanti, viaggiando verso l'ennesima cavalcata trionfale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar come Merckx, il nuovo Cannibale conquista anche il Giro delle Fiandre 2026. L'ordine d'arrivo Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di EvenepoelTadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025. LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar attacca sul Kwaremont, 55 km all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Temi più discussi: Pogacar re del ciclismo totale, l’uomo che corre più forte della storia; Dal trionfo della Milano-Sanremo al confronto con Merckx: Poga?ar è già tra i migliori di sempre; Tadej Pogacar si è messo in testa un’idea folle e meravigliosa: vincere tutte le Classiche Monumento in un solo anno; Mauro Vegni: Il mio Giro tra il mito di Pantani e la sfida del doping. Lo Zoncolan? Una montagna meravigliosa. Pogacar come Merckx: lode per il tris al 110° Fiandre, van der Poel l'ultimo ad arrendersiTadej Pogacar scrive la storia del ciclismo a ogni gara che corre: lo sloveno della UAE Emirates conquista il Giro delle Fiandre 2026, il terzo della sua carriera. Quarta classica monumento consecutiv ... msn.com Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle FiandreTadej Pogacar ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre. lapresse.it Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nell Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chil facebook Il Campione del Mondo della stagione L'ultimo a resistere allo sloveno è Mathieu van der Poel: Pogacar lo stacca sull'ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont e vola a vincere il suo terzo x.com