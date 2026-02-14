Superlega Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

La partita tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza si gioca oggi, dopo che Loser potrebbe rimanere fuori per un problema fisico. Se così fosse, sarà proprio lui a dover prendere in mano le redini dell’attacco e cercare di creare punti per la squadra. La sfida si svolge al Palazzetto di Perugia, dove i tifosi aspettano con entusiasmo un confronto che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Match importante per i Block Devils in chiave primato. Russo: "Dobbiamo essere subito aggressivi" Cinque sono le lunghezze di vantaggio sugli scaligeri a tre giornate dal termine (con scontro diretto ancora da giocare) e distrarsi adesso sarebbe controproducente. “Sì, sicuramente con squadre forti dobbiamo prepararci ad affrontare il tiebreak, come è successo nella gara di andata. Lì eravamo entrati un po’ sottotono, poi con l’ingresso dei ragazzi che erano in panchina eravamo riusciti a cambiare volto al match. Domani servirà l’apporto di tutti perché sarà un’altra sfida importante”. “Loro verranno qui per fare bene, ma noi vogliamo la vittoria perché è importante in questa fase del campionato avere più punti e mantenere la leadership.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Gara Unica Sem. (07/02/2026) – Del Monte Coppa Italia SuperLega, Stagione 2025 – TABELLINO; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la nona giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Coppa Italia, Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Superlega, la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza. Lorenzetti: Questa partita sarà uno snodo.

Sir Susa Scai: contro Piacenza primo match point per blindare la vetta della Superlegadi Carlo Forciniti Pensare alla partita contro la Gas Sales Piacenza e allo stesso tempo dare un’occhiata a quanto accade a Milano tra Allianz e Verona.La ventesima giornata di regular season di Super ... umbria24.it

Superlega, la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza. Lorenzetti: Questa partita sarà uno snodoIl match di domenica potrebbe valere il successo in regular season. Il coach mette in guardia: Sono cresciuti molto, attenzione ... today.it

"Vittoriaaaaaaaaaaa!! Cisterna Volley - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (14-25, 17-25, 20-25) #BlockDevils #superlega" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

20ª giornata Superlega Sir Susa Scai Perugia PalaBarton 15/02/26 18.00 DAZN | VBTV #Superlega #PerugiaPiacenza facebook