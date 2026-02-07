Perugia la fotografia del turismo | in città arrivano meno italiani ma si fermano un po’ più a lungo

A Perugia si nota una svolta nel turismo. Meno italiani visitano la città rispetto all’anno scorso, ma arrivano più stranieri. E molti di loro stanno un po’ più a lungo, passando più tempo tra le vie e i monumenti del centro. La città cambia volto e anche le abitudini dei visitatori, che scelgono di fermarsi di più rispetto al passato.

Perugia, 7 febbraio 2026 – Meno italiani rispetto al 2024, molti più stranieri. Ma una permanenza un po’ più lunga in città. Il turismo va a gonfie vele anche nel Perugino e non potrebbe essere altrimenti. A trainare il comprensorio è il capoluogo che si porta dietro poi i comuni di Corciano, Deruta e Torgiano che nei dati della Regione vengono accorpati, appunto, come comprensorio del Perugino. Turisti per 2 ore, selfie in Piazza del Campo e a dormire fuori città: Siena (più cara) scopre il deserto di sera Per capire quanto la città pesi dal punto di vista delle presenze turistiche, si può fornire un dato che è quello degli arrivi dei visitatori italiani: nel comune capoluogo sono stati pari 329. 🔗 Leggi su Lanazione.it

