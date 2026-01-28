Turismo | è Arezzo la meta con più arrivi ma non quella dove restano di più i visitatori

La provincia di Arezzo attira più turisti di altre, anche se non è quella dove i visitatori restano di più. La città registra il maggior arrivo di visitatori, mentre Poppi e Cortona si contendono il primato per il numero di presenze complessive. La differenza tra arrivi e permanenze è evidente: Arezzo ospita moltissimi turisti in transito, ma i giorni di permanenza sono più lunghi altrove.

I dati censiti dalla Regione Toscana attraverso i propri uffici sulla base degli ultimi report Istat: ecco dove vanno, quanto restano e che alloggi scelgono i turisti che passano le vacanze nell'Aretino Il maggior numero di turisti si riversa su Arezzo anche se sono Poppi e Cortona a contendersi il primato provinciale per numero di presenze. A dirlo sono i dati fotografati dalla Regione Toscana che, come ogni anno, ha elaborato i risultati della rilevazione Istat sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi". Il quadro che ne esce, complessivamente, è di un territorio che in tema di ricezione è sì cresciuto molto ma ancora non presenta omogeneità investimenti né, tanto meno, di visitatori accolti.

Terni sta vivendo un crescente interesse da parte dei visitatori, come confermato dai dati della Regione e dell’ufficio tributi del Comune.

