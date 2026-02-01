Torino Lecce 1-0 | Baroni respira grazie alla rete di Che Adams Il resoconto del match

Il Torino batte 1-0 il Lecce e respira grazie a una rete di Che Adams. La vittoria arriva dopo quattro sconfitte di fila e dà ossigeno alla squadra di Baroni. La partita si decide nel primo tempo, quando Adams trova il gol decisivo. Il Lecce cerca il pareggio, ma non riesce a trovare la rete. Alla fine, sono i padroni di casa a festeggiare il risultato e a mettere fine alla serie negativa.

di Alberto Petrosilli Torino Lecce 1-0: una rete di Che Adams salva Baroni, reduce da quattro sconfitte consecutive. Il resoconto del match. In un clima surreale allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Marco Baroni ritrovano il sorriso e punti vitali per la classifica. Nonostante la contestazione della Curva Maratona, che ha lasciato ampi settori dello stadio freddi e silenziosi per protesta, il Torino supera il Lecce per 1-0, mettendo fine a un’emorragia di quattro sconfitte consecutive contro Como, Roma, Atalanta e Udinese. Torino Lecce 1-0: Che Adams stende Di Francesco. La vittoria permette ai piemontesi di fare un balzo importante, portandosi a +9 sulla zona retrocessione, un margine che regala ossigeno puro a tutto l’ambiente granata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Lecce 1-0: Baroni respira grazie alla rete di Che Adams. Il resoconto del match Approfondimenti su Torino Lecce Torino-Lecce 1-0: un gol di Che Adams stende il Lecce e riporta alla vittoria i granata Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce. Torino Lecce 1-0: Baroni torna al successo. A Di Francesco non basta un super Falcone, la decide Adams! Il Torino batte il Lecce 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Lecce Argomenti discussi: Torino-Lecce, numeri e curiosità; Calcio Live News: in campo Torino-Lecce (1-0), inizia la ripresa; Dove vedere Torino-Lecce domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino - Lecce. ? la 15esima volta in casa dei granata, per i giallorossi due vittorie e quattro pareggi. Torino-Lecce 1-0: un gol di Adams rilancia i granata dopo 4 ko di filaIl Torino torna a vincere in Serie A dopo 4 sconfitte consecutive e lo fa battendo 1-0 il Lecce in casa. Decisivo un gol di Che Adams al 29' del primo tempo. La squadra di Baroni ha sfiorato più volte ... sport.sky.it Torino – Lecce 1-0, cronaca e highlights: Adams regala una vittoria ai tifosi Granata! – VIDEOTorino - Lecce 1-0, cronaca e highlights: basta il gol di Adams nel primo tempo per far tornare al successo la squadra di Baroni! generationsport.it Torino-Lecce 1-0, allo stadio Grande Torino il match si chiude con la vittoria dei padroni di casa x.com Che Adams offre la victoire au Torino face à Lecce. (1-0) Lega Serie A - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.