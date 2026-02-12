Mi sono dato due regole | non fare cose con i nazisti e non fare le cose elettorali Prima era facile evitarlo oggi molto meno | così Zerocalcare – IL VIDEO

Zerocalcare ha spiegato di aver deciso di seguire due regole chiare: evitare di coinvolgersi in questioni con i nazisti e non occuparsi di temi elettorali. Prima era più semplice rispettare questa linea, ora invece è diventato più difficile. Lo ha detto durante l’ospitata nel podcast di Alessandro Cattelan, “Supernova”.

Zerocalcare (vero nome Michele Rech) è stato ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. Il fumettista italo-francese ha raccontato di quando nel 2025 ha pubblicato “Nel nido dei serpenti”, nato inizialmente per uno spazio su Internazionale ma poi trasformato in un libro. L’autore affronta una delle vicende più controverse degli ultimi anni, che coinvolge anche figure come Ilaria Salis, oggi europarlamentare. Al centro del racconto si trova invece la storia di Maja T., attivista tedesca condannata dalle autorità ungheresi a una pena che ha riacceso il dibattito sull’effettiva armonia del sistema giuridico europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi sono dato due regole: non fare cose con i nazisti e non fare le cose elettorali. Prima era facile evitarlo, oggi molto meno": così Zerocalcare

