Pisa-Milan Hiljemark sconsolato | Ripartire sarà difficile

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha dichiarato sconsolato dopo la sconfitta contro il Milan, sottolineando che ripartire sarà una sfida difficile. La sua squadra ha subito un gol decisivo negli ultimi minuti, lasciando i tifosi del Pisa delusi e preoccupati per il cammino futuro.

