Un uomo di 52 anni è stato arrestato presso la stazione di Verona Porta Nuova, accusato di aver aggredito i poliziotti e di aver causato una rissa con i tassisti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario dopo che l’individuo si trovava in stato di alterazione, probabilmente a causa di sostanze. L’arresto si è reso indispensabile per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate al termine di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il soggetto, un cittadino italiano in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una lite con alcuni tassisti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a misura cautelare e allontanato dalle cosiddette “zone rosse” della città. Paura alla stazione di Verona Porta Nuova La perquisizione e il sequestro della sostanza stupefacente L’arresto e le misure adottate dal giudice Paura alla stazione di Verona Porta Nuova L’episodio si è verificato in piena notte presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Litiga con i tassisti e aggredisce i poliziotti alla stazione di Verona sotto effetto di sostanze, arrestato

Ruba alla stazione di Verona e aggredisce gli agenti intervenuti con calci e pugni, arrestato 26enneUn uomo di 26 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova per aver opposto resistenza e aggredito gli agenti intervenuti.

Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di NapoliUn uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: VIDEO | Litiga con i tassisti, poi aggredisce gli agenti: 52enne arrestato in Stazione; Nevicate attese in Veneto anche a bassa quota: la Regione rimane in allerta; Nuova Operazione ad Alto impatto a Verona: 226 persone identificate; C'è Motor Bike Expo in fiera: modifiche alla viabilità e divieti.

Litiga con i tassisti e aggredisce i poliziotti alla stazione di Verona sotto effetto di sostanze, arrestatoArrestato un 52enne alla stazione di Verona Porta Nuova per violenza e resistenza dopo una lite con tassisti. Sequestrata cocaina. virgilio.it

Litiga con i tassisti e prende a calci gli agenti, 52enne arrestato in stazioneLitiga con i tassisti e poi prende a calci e pugni gli agenti: 52enne arrestato dalla polizia in stazione a Verona Porta Nuova. veronaoggi.it

Litiga con i tassisti, poi aggredisce gli agenti: 52enne arrestato in Stazione - facebook.com facebook