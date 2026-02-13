Un uomo armato di coltello ha aggredito i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, causando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli agenti, trovandosi in pericolo, hanno risposto sparando e hanno ucciso l’uomo. La scena si è svolta tra la folla di turisti e locali che si trovavano nella zona.

Un uomo armato di coltello, che ha minacciato gli agenti di polizia sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. È morto dopo l'arrivo in ospedale. La Procura Nazionale antiterrorismo ha immediatamente preso in carico le indagini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18, durante la quotidiana accensione della fiamma presso la Tomba del Milite ignoto, che si trova proprio sotto l'Arco di Trionfo, in place de l'Etoile. L'uomo si è avventato contro un componente della banda della gendarmeria che stava partecipando al picchetto d'onore della cerimonia. Altri gendarmi hanno usato le armi d'ordinanza per neutralizzare l'aggressore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parigi, aggredisce i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo. Gli agenti sparano e lo uccidono

A Parigi, un uomo ha impugnato un coltello e ha minacciato gli agenti vicino all’Arco di Trionfo, spingendo le forze dell’ordine ad intervenire rapidamente.

Alcuni agricoltori francesi hanno attraversato Parigi con trattori, posizionandosi davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées, per esprimere il loro dissenso riguardo all’accordo commerciale Mercosur tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani.

