Il 6 aprile, Santa Sofia ospiterà la tradizionale Fiera del Lunedì dell’Angelo, che si svolgerà nelle vie principali del paese. L’evento, che si tiene ogni anno in questa data, mantiene un legame storico con la tradizione agricola locale. La manifestazione coinvolge diverse bancarelle e si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Santa Sofia conferma lunedì 6 aprile la tradizionale Fiera del Lunedì dell’Angelo, appuntamento che occupa le vie centrali del paese e che resta profondamente legato alla memoria agricola del territorio. L’area interessata comprende piazza Garibaldi, via Pisacane e piazza Mortani. La giornata riprende la forma del grande mercato di Pasquetta, ma con una valorizzazione precisa del mondo contadino e zootecnico: in piazza Mortani è prevista l’esposizione di bovini, suini, ovini ed equini, mentre in via Pisacane trovano spazio i prodotti gastronomici, l’artigianato e le degustazioni selezionate dai ristoranti Slow Food. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Pasquetta a Santa Sofia con la Fiera del Lunedì dell’Angelo

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