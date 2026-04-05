Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania | 3 morti anche bimba di 10 mesi

Tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono decedute oggi in Germania mentre partecipavano a una caccia alle uova di Pasqua. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono state travolte da un albero caduto durante l’evento. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Altre persone presenti sono state assistite sul posto, ma nessuna è rimasta ferita.

Tre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania. Tra le vittime anche una bimba di 10 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: A Cressa la caccia alle uova di Pasqua Pasqua alla Lanterna di Genova con laboratori creativi e caccia alle uova per tutta la famigliaIn occasione delle festività pasquali, sabato 4 e lunedì 6 aprile a partire dalle ore 15, gli Amici della Lanterna organizzano due laboratori... Temi più discussi: PADOVA | CINQUE ANZIANI TRAVOLTI E UCCISI DALL’INIZIO DELL’ANNO: SI CORRE TROPPO; Morto in Austria sotto una valanga: chi era il bassanese Federico Giubilato; Medaglia all’altruismo di Sebastiano Erba, morto mentre aiutava due sci alpinisti travolti da una valanga; È morto il chirurgo vascolare dell'Ulss 3, Stefano Vattolo. Travolto sui binari a Montale, muore un uomo in bici. Circolazione ferroviaria ripresaUna persona è stata investita lungo i binari della linea ferroviaria che collega Piacenza a Fiorenzuola poco prima delle 8 del 2 aprile. E' avvenuto in ... piacenzasera.it Travolge e uccide un pensionato sulle strisce, poi si dà alla fuga. Disposta autopsia su Giuliano BettioLa Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto l'autopsia sulla salma di Giuliano Bettio, il pensionato di 73 anni residente in viale ... lavocedivenezia.it ANCORA UNA TRAGICA VALANGA | Due sciatori travolti: morto un 41enne facebook Austria, due sciatori italiani travolti da una valanga. Morto un 41enne di Bassano del Grappa. La tragedia nel tardo pomeriggio di sabato. A lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano. x.com