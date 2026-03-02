Capolavoro di Odgaard | il Bologna espugna Pisa al 90’ | Analisi e pagelle

Il Bologna ha vinto la partita contro il Pisa all’Arena Garibaldi, grazie a un gol segnato al 90’. La squadra emiliana è partita con attenzione, concentrata sul possesso palla, e ha affrontato la match senza il supporto dei propri tifosi. La gara si è conclusa con la vittoria del Bologna, che ha conquistato i tre punti nel finale.

Nel primo tempo, Castro centra il palo dopo essersi divorato un gol clamoroso. Nella ripresa, invece, Skorupski tiene a galla i rossoblù con una gran parata prima della fucilata decisiva del danese a tempo ormai scaduto. Ora il 7° posto dista "solo" 6 punti Ancora obbligatoriamente orfano del supporto dei propri sostenitori, sul rettangolo verde dell'Arena Garibaldi il Bologna parte attento e votato al palleggio. La gara, tuttavia, è parecchio spezzettata e decisamente bruttina, con i toscani che lottano su ogni pallone spinti dai cori del pubblico amico. A metà del tempo, Castro la calcia fuori dallo stadio da ottima posizione, mentre al 34' prova a rifarsi ma centra il palo con un bel diagonale su meraviglioso filtrante di Moro.