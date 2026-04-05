Pasqua messa di Lorefice nel carcere Ucciardone | battezzati due detenuti

Durante la giornata di Pasqua, nell'istituto penitenziario Ucciardone di Palermo, si è svolta una messa officiata dall'arcivescovo locale. Alla cerimonia hanno partecipato diversi magistrati e detenuti. Durante l'evento, due persone detenute sono state battezzate, evento che ha suscitato emozioni tra i presenti. La celebrazione si è svolta in un clima di raccoglimento e di speranza.

Presenti numerosi magistrati. L'arcivescovo è tornato a parlare delle tragedie dell'immigrazione: "Il Mediterraneo è un immenso sepolcro" Pasqua particolare, all'insegna della commozione e della rinascita, all'Ucciardone di Palermo dove si è celebrata una messa presieduta dall'arcivescovo, Corrado Lorefice, alla presenza di numerosi magistrati. Davanti a loro il momento commovente del battesimo di due detenuti. "Da anni la mia giornata della Pasqua inizia al carcere dell'Ucciardone di Palermo - dice Apprendi - per seguire la messa celebrata da Monsignor Corrado Lorefice per le persone detenute. Quella di oggi è stata una mattinata particolare perché erano presenti alcuni magistrati del Tribunale di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Tensione nel carcere di Benevento dopo una perquisizione: due giovani detenuti denunciatiMomenti di tensione nel carcere di Benevento nei giorni scorsi, durante una perquisizione effettuata dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Due detenuti morti nel carcere di Augusta: sospetta overdose, indaga la ProcuraABBONATI A DAYITALIANEWS Due decessi negli ultimi quindici giorni Due detenuti hanno perso la vita nel giro di appena quindici giorni all’interno del... Temi più discussi: Domenica delle palme in Cattedrale, l'omelia di Lorefice: Osiamo il sogno dell'azzardo nel nome della pace; Mons. Corrado Lorefice ai detenuti: La Chiesa vi abbraccia e vi accoglie; Gli auguri di Pasqua dell'arcivescovo, domattina messa in streaming VIDEO; C'è maltempo, modifiche alla Via Crucis con l'arcivescovo Lorefice a Borgo Nuovo. Prima Messa di Pasqua a San Pietro per Leone XIV che annuncia una veglia per la pace l'11 aprileDopo la celebrazione, la benedizione Urbi et Orbi. Abbiamo bisogno di speranza, ci sia pace nel mondo, le parole del Papa durante l'omelia ... rainews.it Messa di Pasqua 2026 in tv, la prima di Papa Leone XIV: a che ora e dove vedere la celebrazionePapa Leone XIV presiederà per la prima volta la Santa Messa di Pasqua, domenica 5 aprile. Ecco dove e quando seguire in diretta TV la cerimonia e la benedizione Urbi et Orbi. In questa Domenica di Pas ... fanpage.it Cagliari, il pranzo di Pasqua alla mensa della Caritas facebook Buona Pasqua dalla Cisl Piemonte x.com