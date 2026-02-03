Ilary Blasi torna al GF Vip | ecco perché Tina e Gianni saranno gli opinionisti

Dopo settimane di attesa, Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al timone. La conduttrice torna in tv per guidare il reality, mentre Tina e Gianni saranno gli opinionisti. La trasmissione riprende così il suo percorso, con nuovi episodi e anticipazioni che già fanno buzz tra i fan.

Dopo settimane di attesa e speculazioni, Mediaset ha confermato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello Vip. La nuova edizione prenderà il via a metà marzo 2026, con Ilary Blasi pronta a riprendere il timone del programma, tornando in prima serata dopo la sua ultima conduzione nel 2018. La conferma giunge a seguito del passo indietro di Alfonso Signorini, che ha deciso di ritirarsi a causa dello scandalo legato all’inchiesta di Francesco Corona. La produzione promette un’edizione più intensa e dinamica, con una durata complessiva di sei settimane, pensata per offrire ritmo e colpi di scena continui al pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ilary Blasi torna al GF Vip: ecco perché Tina e Gianni saranno gli opinionisti Approfondimenti su Ilary Blasi Ecco gli opinionisti assurdi del GF VIP: Ilary Blasi “ruba” due vip amatissimi a una sua collega! La puntata del Grande Fratello Vip ha acceso le polemiche sugli opinionisti. GF VIP, Ilary Blasi conduce, ma gli occhi sono puntati sull’opinionista: nome assurdo e fortissimo! Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip, mentre l’attenzione si concentra sull’opinionista, il cui nome sorprende e suscita curiosità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ilary Blasi Argomenti discussi: Ilary Blasi torna al Grande Fratello: prende il posto di Signorini su Canale 5; Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello: Nuovo format con ritmi più intensi; È ufficiale Ilary Blasi torna in TV e sostituisce Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla conduzione: quando andrà in onda. Ilary Blasi, la mossa a sorpresa è uno smacco a Maria De Filippi: chi vuole al Grande FratelloStando ad un'indiscrezione Ilary Blasi vorrebbe Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti al Grande Fratello Vip. donnaglamour.it Grande Fratello Vip 2026 torna con Ilary Blasi: svelati i primi due concorrentiTra i programmi che torneranno presto in televisione vi è la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026. Il reality show vedrà il ritorno alla conduzione ... ilsipontino.net "Se mi rivedo in lei alla sua età Non tanto, caratterialmente siamo diverse" Presto la vedremo alla conduzione di Battiti Live e intanto Ilary Blasii si racconta: dal rapporto con la figlia Chanel e quello con il suo Bastian. Cosa ha rivelato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.